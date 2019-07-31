Фейгин предполагает возможность обмена Сущенко на Вышинского

Новости Украины: Марк Фейгин, защищающий журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно осужденного в России, считает, что есть возможность обмена его подзащитного на Кирилла Вышинского.

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

«Вчера я посетил в ИК-11 моего подзащитного Романа Сущенко. Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины и его способности такие переговоры провести», - написал Фейгин.

Как сообщалось ранее, собственного корреспондента агентства во Франции Романа Сущенко с нарушением международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г.Кирово-Чепецк, с.Утробино). В колонии он находится в так называемом безопасном месте во избежание возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Тогда по результатам следственных действий были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене . Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

19 июля Подольский райсуд продлил арест Вышинского до 19 сентября.