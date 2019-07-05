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ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко

ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Европейский Союз опять призвал РФ освободить Сенцова и Сущенко.

Европейский Союз в очередной раз призвал российские власти освободить украинских режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

Соответствующее заявление Евросоюза было зачитано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы снова присоединяемся к призывам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к России освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко, отмечая и тот факт, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России", - говорится в заявлении ЕС, сделанном в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз "по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией со свободой слова в незаконно аннексированных Россией Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в районах, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями на востоке Украины".

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, с нарушением международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой в Париж, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже".

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино). Там Сущенко находится в так называемом "безопасном месте" в колонии с целью избежания возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными.

Украинского режиссера Олега Сенцова российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Задержанный вместе с ним активист Кольченко получил 10 лет колонии. Оба вины не признали. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги на севере России, Кольченко держат в колонии города Копейск на Урале.

США призывают Россию немедленно освободить Олега Сенцова

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных РФ. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 100 тысяч человек.

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ЕС, Евросоюз, Олег Сенцов, Политзаключенный, Роман Сущенко.
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