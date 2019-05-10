США призывают Россию немедленно освободить Олега Сенцова

Новости Украины: В посольстве США призвали РФ немедленно освободить Сенцова.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Мы присоединяемся к украинцам, призывая Россию немедленно освободить Олега Сенцова, чье произвольное задержание длится уже пять лет. Он и другие украинские политические заключенные, которых задержала Россия, заслуживают свободу", - говорится в сообщении.

Ми разом з українцями закликаємо Росію негайно звільнити Олега Сенцова - термін його свавільного затримання сягає вже п'яти років. Він та інші українські політичні в'язні, яких утримує Росія, заслуговують свободи.#FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 мая 2019 г.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал заявление посольства, отметив, что "пять лет - это очень долго".

Напомним, Людмила Сенцова говорит по телефону со своим сыном Олегом Сенцовым, арестованным 5 лет тому назад в Симферополе, 20 минут раз в месяц.