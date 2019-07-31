Минкульт Украины ликвидировал УПЦ КП Филарета

Новости Украины: После присоединения УПЦ КП к православной церкви Украины она прекратила свое существование.

Министерство культуры Украины подтвердило факт ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата после Объединительного собора 15 декабря 2018 года. В заявлении Минкульта говорится, что УПЦ КП прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии православной церкви Украины (ПЦУ). В частности, приказом Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года № 54 был зарегистрирован устав Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Также этим приказом на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15.12.2018 года были признаны утратившими силу приказы Министерства от 12 июня 2017 № 505 о регистрации Устава УПЦ КП.

«Таким образом, на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратило свою деятельность, а религиозная организация УПЦ КП вошла в состав религиозного объединения Украинская православная церковь (ПЦУ)», — заявили в Минкульте. 30 июля почетный патриарх Филарет обратился в Минюст с просьбой «продлить» регистрацию УПЦ КП.В июне 2019 почетный патриарх заявил о своем несогласии с пунктами томоса об автокефалии Украинской церкви (ПЦУ) предоставленного Вселенским патриархатом и объявил о возрождении «УПЦ КП». В ответ Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией Украинской церкви.

В свою очередь, Филарет обвинил ПЦУ в рейдерских захватах храмов Киева и просит суд запретить Украинской церкви использовать Михайловский собор.