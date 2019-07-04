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В Минюсте предупредили о рисках отмены закона о люстрации

В Минюсте предупредили о рисках отмены закона о люстрации
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Если КСУ отменит закон об очистке власти, на должности смогут вернуться более 900 люстрированных чиновников.

В случае, если Конституционный суд Украины признает закон об очистке власти неконституционным, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных госчиновников.

Об этом Общественному радио сообщила директор департамента люстрации Министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная.

"В то время, когда закон об очистке власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очистке власти, находятся более 900 человек. Если же закон Украины об очистке власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности", - отметила Задорожная.

Решение по закону о люстрации сегодня не вынесут: в КСУ отсутствует часть судей

По ее словам, в общем под закон о люстрации подпадают около 5 тысяч госчиновников времен Виктора Януковича.

Речь идет о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане, добавила Задорожная.

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Конституционный Суд, Минюст, Анастасия Задорожная, люстрация.
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