Решение по закону о люстрации сегодня не вынесут: в КСУ отсутствует часть судей

Решение Конституционного суда Украины по конституционности закона "Об очищении власти" будет промежуточным.
Об этом написала в Facebook председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.
"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталою. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - отметила она.
По мнению Сюмар, каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь, отметила она, люстрацию хотят отменить к формированию нового правительства, "чтобы посадить туда люстрованных чиновников времен Януковича-Азарова". "Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем", - подчеркнула депутат.
Как сообщалось ранее, в Киеве под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против отмены закона об очищении власти. Активисты намерены протестовать до завершения рассмотрения судом данного вопроса.
Большая палата КСУ рассматривает в четверг, 4 июля, ряд вопросов, в частности, и продолжение рассмотрения конституционных представлений относительно статей закона "Об очищении власти" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ, в частности, предусматривает ограничение права для чиновников режима экс-президента Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.
Впоследствии в КСУ поступило два представления Верховного суда Украины и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Суд объединил три иска в одно производство.
Закон "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" принят в апреле 2015 года.