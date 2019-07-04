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Четверг, 04.07.2019
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Решение по закону о люстрации сегодня не вынесут: в КСУ отсутствует часть судей

Решение по закону о люстрации сегодня не вынесут: в КСУ отсутствует часть судей
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: КСУ не вынесет сегодня окончательное решение по люстрации.

Решение Конституционного суда Украины по конституционности закона "Об очищении власти" будет промежуточным.

Об этом написала в Facebook председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталою. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - отметила она.

По мнению Сюмар, каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь, отметила она, люстрацию хотят отменить к формированию нового правительства, "чтобы посадить туда люстрованных чиновников времен Януковича-Азарова". "Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем", - подчеркнула депутат.

Как сообщалось ранее, в Киеве под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против отмены закона об очищении власти. Активисты намерены протестовать до завершения рассмотрения судом данного вопроса.

Возможная отмена закона об люстрации: под КСУ проходят акции протеста

Большая палата КСУ рассматривает в четверг, 4 июля, ряд вопросов, в частности, и продолжение рассмотрения конституционных представлений относительно статей закона "Об очищении власти" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ, в частности, предусматривает ограничение права для чиновников режима экс-президента Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

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Впоследствии в КСУ поступило два представления Верховного суда Украины и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Суд объединил три иска в одно производство.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" принят в апреле 2015 года.

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КСУ, Виктория Сюмар, люстрация.
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