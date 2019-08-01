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Денисову вызвали в ГПУ

Денисову вызвали в ГПУ
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Денисова получила вызов на допрос в Генпрокуратуру

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля), готовимся идти на допрос", - указал защитник, но отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку "это тайна следствия".

Сайт Генеральной прокуратуры Украины пока не содержит данных о вызове Денисовой на допрос.

Также адвокат отказался комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Насколько я понимаю по этим записям, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет давать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе и относительно их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать", - сказал защитник Денисовой.

"Относительно обжалования решений НАПК. Действительно, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций 2015, 2016 и 2017 годов, когда еще Людмила Леонтьевна была народным депутатом, они нашли там, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о возбуждении уголовного производства относительно неправомерного декларирования . Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд ... в июне 2019 года принял соответствующее решение. Относительно хода этого дела, то ни я, ни уполномоченная к судьям административного суда не обращались об ускорении или положительном решении спора. Все шло так, как должно по процессу идти", - добавил адвокат.

Скандал относительно давления на ВККС: Денисова отказалась от комментариев

Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля обнародовало записи разговоров, вероятно, судей Окружного административного суда Киева, в частности, председателя этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова.

Указанные лица, по данным НАБУ и Генпрокуратуры, фигурируют в деле об организации вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Председателя суда Вовка и еще трех судей Окружного административного суда Киева вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и на допрос 2 августа.

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ГПУ, НАБУ, Людмила Денисова, Андрей Тарасов, ВККС, НАПК.
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