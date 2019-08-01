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В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа

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В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
09:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Конец лета запомнится осенними холодами.

В Украине в четверг, 1 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и с дневной температурой воздуха 18-23° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"1 августа облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесчине кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах ночью местами значительные дожди; на остальной территории без осадков, лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 18-23°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на четверг, 1 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28, дождь, гроза
  • Львов – +23..+25, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза
  • Тернополь – +22...+24, дождь, гроза
  • Черновцы – +22...+24, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Луцк – +22...+24, дождь, гроза
  • Ровно – +22...+24, дождь, гроза
  • Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Винница – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +26...+28, дождь, гроза
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +19...+21, дождь
  • Сумы – +17...+19, дождь
  • Полтава – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Киев – +18...+20, переменная облачность, сухо

В последующие два дня в Украине сохранится переменная облачность. 2 августа в западных, северных и местами центральных областях, 3 августа в южной части страны и Карпатском регионе ожидаются небольшие, днем 3 августа на юге умеренные кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве и Киевской области 1 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице составит 11-13°, днем 18-20°; по области ночью 9-14°, днем 18-23°.

В течение 2-3 августа в Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 2 августа ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

4-5 августа в столице ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

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Погода, Укргидрометцентр, Похолодание, Прогноз погоды.
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