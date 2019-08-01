В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа

Новости Украины: Конец лета запомнится осенними холодами.

В Украине в четверг, 1 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и с дневной температурой воздуха 18-23° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"1 августа облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесчине кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах ночью местами значительные дожди; на остальной территории без осадков, лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 18-23°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на четверг, 1 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28, дождь, гроза

Львов – +23..+25, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза

Тернополь – +22...+24, дождь, гроза

Черновцы – +22...+24, дождь, гроза

Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза

Луцк – +22...+24, дождь, гроза

Ровно – +22...+24, дождь, гроза

Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо

Винница – +23...+25, переменная облачность, сухо

Одесса – +26...+28, дождь, гроза

Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо

Херсон – +26...+28, переменная облачность, сухо

Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо

Черкассы – +21...+23, переменная облачность, сухо

Чернигов – +19...+21, дождь

Сумы – +17...+19, дождь

Полтава – +20...+22, переменная облачность, сухо

Днепр – +23...+25, переменная облачность, сухо

Запорожье – +24...+26, переменная облачность, сухо

Донецк – +21...+23, переменная облачность, сухо

Луганск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Харьков – +21...+23, переменная облачность, сухо

Киев – +18...+20, переменная облачность, сухо

В последующие два дня в Украине сохранится переменная облачность. 2 августа в западных, северных и местами центральных областях, 3 августа в южной части страны и Карпатском регионе ожидаются небольшие, днем 3 августа на юге умеренные кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве и Киевской области 1 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице составит 11-13°, днем 18-20°; по области ночью 9-14°, днем 18-23°.

В течение 2-3 августа в Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 2 августа ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

4-5 августа в столице ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.