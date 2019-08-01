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Четверг, 01.08.2019
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Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день
07:50 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: 1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины, которая была сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого.

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    Традиции на 1 августа

    В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым. если лето было засушливым, то в этот день проводили специальный обряд, делали мокрины, - вызывали дождь. 

    Считалось, что в этот день оводы кусают последний раз. Заканчивают летние работы в поле и начинают осенние. 

    Приметы

    Если полетел пух с осины - иди за подосиновиками. 

    Смотри осень по Макридам. 

    Макрида мокра - и осень мокра, суха - и осень тоже. 

    Ведро на Макриду - осень суха. 

    Коли на Макриду мокро, то страда ненастная. 

    если в тот день дождь, то будет хороший урожай орехов. 

    Прошли бы Мокрины, будешь с хлебом. 

    Если на Макриды дождь - сев озимых будет хорош. 

    Если при восходе солнце медленно выплывает из-за облаков - будет хороший день. 

    Если при ясной погоде ветер дует с восточной стороны несколько дней, а к вечеру усиливается - приближается ненастье. 

    Луна бледная, затуманенная - к дождю. 

    Лягушка не выходит из воды - к сухой погоде. 

    Муравьи спешно среди дня заделывают входы в муравейник - будет дождь. 

    Пауки делают гнезда - к холоду. 

    Паутина расстилается по растениям - к теплу и ясной осени.

Знаменательные события в истории: 1 августа 2019 года

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Народные приметы, 1 августа, Приметы 1 августа, Макринин день, День Макриды.
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