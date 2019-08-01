Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

Традиции на 1 августа
В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым. если лето было засушливым, то в этот день проводили специальный обряд, делали мокрины, - вызывали дождь.
Считалось, что в этот день оводы кусают последний раз. Заканчивают летние работы в поле и начинают осенние.
Приметы
Если полетел пух с осины - иди за подосиновиками.
Смотри осень по Макридам.
Макрида мокра - и осень мокра, суха - и осень тоже.
Ведро на Макриду - осень суха.
Коли на Макриду мокро, то страда ненастная.
если в тот день дождь, то будет хороший урожай орехов.
Прошли бы Мокрины, будешь с хлебом.
Если на Макриды дождь - сев озимых будет хорош.
Если при восходе солнце медленно выплывает из-за облаков - будет хороший день.
Если при ясной погоде ветер дует с восточной стороны несколько дней, а к вечеру усиливается - приближается ненастье.
Луна бледная, затуманенная - к дождю.
Лягушка не выходит из воды - к сухой погоде.
Муравьи спешно среди дня заделывают входы в муравейник - будет дождь.
Пауки делают гнезда - к холоду.
Паутина расстилается по растениям - к теплу и ясной осени.