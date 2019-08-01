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Стало известно, как правильно гадать на кофейной гуще

Стало известно, как правильно гадать на кофейной гуще
11:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Чтобы кофейная гуща действительно приоткрыла завесу тайны над грядущими событиями, важно правильно провести обряд гадания.

Гадание на кофейной гуще — один из наиболее известных и популярных способов узнать будущее.

Казалось бы, что может быть проще: берем обычный кофе, разводим его, как нам нравится, выпиваем, смотрим на донышко чашки — и вот он, результат! Но не все так просто: без определенной подготовки даже точное гадание становится туманным, символы не читаются или читаются неверно, так как их границы слишком расплывчаты. Чем точнее проведен обряд, тем лучше.

Правило 1. Кофе должен быть молотым. С растворимым кофе гадать не стоит — скорее всего, получится просто развлечение для подруг, но точность окажется очень приблизительной. Молоть кофе лучше не заранее, а непосредственно перед процессом гадания.

Правило 2. Необходима настройка энергетики. Тот, кому гадают, должен подержать зерна в ладонях и настроиться, приготовиться узнать будущее, абстрагироваться от суетных мыслей. Затем зерна смалывают.

Правило 3. Кофе варят в турке. На деле нередко используют и кастрюльку, это правило носит, скорее, рекомендательный характер. Но практикующие специалисты часто отмечают, что кофе из турки дает более точный результат, не нарушает сам процесс гадания. Так что если турка в наличии, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют брать именно ее. Более подробная инструкция есть в нашей публикации "Как сварить кофе для гадания".

Правило 4. Используем правильную посуду. Нужны белая чашка и блюдце, наилучший вариант — фарфоровые. Кофе пьют горячим, остатки распределяют в кружке вращательными движениями, держа ее в левой руке. Затем опрокидывают донышком наверх, дают остаткам кофе стечь на блюдце, снова поднимают кружку и наблюдают за символами на стенках и на дне, стремясь их расшифровать.

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У нас вы можете прочитать, как правильно толковать знаки из кофейной гущи. Но важно отметить, что не всегда их значение — настолько прямое. Например, цветы по толкователю сулят скорое исполнение желания. Однако если гадает флорист или цветовод, продавец цветов или садовник, куда вероятнее, что и толкование связано с его профессиональной сферой деятельности — например, если вокруг нет негативных знаков, все будет в порядке, и дела даже пойдут в горы. Так что важно уметь считывать индивидуальные значения, которые дает кофейная гуща.

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