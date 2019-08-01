Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

День памяти пророка Ильи отмечают 2 августа. Римско-католическая церковь отмечает память пророка Илии 16 февраля.
День Ильи 2 августа - история праздника и традиции
По народным поверьям, солнце - это колесо от колесницы Ильи-пророка, Млечный путь - дорога, по которой ездит пророк, запряженной огненными конями, отчего и происходит гром. Согласно легенде, Илья 33 года "просидел сиднем", а после был исцелен и вознесен на небо. Сестра Ильи - Огненная Мария - скрывает от него день его праздника, иначе он от радости побьет молниями весь свет. Поскольку Илья обладает огромной силой, Богу приходится сдерживать ее.
Чтобы защитить свое жилище от грома и молний в Ильин день предпринимались самые разнообразные меры. Также в этот день была категорически запрещена любая работа - считалось, что можно навлечь на себя гнев Ильи-пророка, который жестоко накажет.
Вместо работы устраивалась пышная совместная трапеза, которая нередко объединяла жителей соседних сел. После застолья традиционными были гуляния молодежи - игры, хороводы, песни и пляски.
Ильин день - что нельзя делать
Приметы дня на Ильин день
В Ильин день также прощались с летом - считалось, что "Илья одевает первый из своих семи кожухов" и появляются первые признаки осени.