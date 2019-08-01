Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

Новости Украины: Ильин день - время прощаться с летом и купаниями в водоемах.

День памяти пророка Ильи отмечают 2 августа. Римско-католическая церковь отмечает память пророка Илии 16 февраля.

День Ильи 2 августа - история праздника и традиции

По народным поверьям, солнце - это колесо от колесницы Ильи-пророка, Млечный путь - дорога, по которой ездит пророк, запряженной огненными конями, отчего и происходит гром. Согласно легенде, Илья 33 года "просидел сиднем", а после был исцелен и вознесен на небо. Сестра Ильи - Огненная Мария - скрывает от него день его праздника, иначе он от радости побьет молниями весь свет. Поскольку Илья обладает огромной силой, Богу приходится сдерживать ее.

Чтобы защитить свое жилище от грома и молний в Ильин день предпринимались самые разнообразные меры. Также в этот день была категорически запрещена любая работа - считалось, что можно навлечь на себя гнев Ильи-пророка, который жестоко накажет.

Вместо работы устраивалась пышная совместная трапеза, которая нередко объединяла жителей соседних сел. После застолья традиционными были гуляния молодежи - игры, хороводы, песни и пляски.

Ильин день - что нельзя делать

Купаться - Илья в воду написал.

Запрещена любая работа - в поле или по дому. Можно разгневать Илью.

Сквернословить и допускать плохие мысли.

Нельзя выгонять скот на пастбище - хищные звери съедят.

Выпускать на улицу домашних животных.

Нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть.

Приметы дня на Ильин день

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок.

Илья лето кончает, жито зажинает.

Нельзя работать на Ильин день в поле - небесным огнем пожжет.

На Илью до обеда - лето, после обеда - осень.

До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.

На пророка Илью баранью голову на стол.

Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.

В Ильин день также прощались с летом - считалось, что "Илья одевает первый из своих семи кожухов" и появляются первые признаки осени.