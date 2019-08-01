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В МВД рассказали о причинах выведения на дежурство патрулей Нацгвардии

В МВД рассказали о причинах выведения на дежурство патрулей Нацгвардии
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Патрульные нацгвардейцы имеют право проверять документы, останавливать транспорт, ограничивать передвижение, а также применять силу, спецсредства и оружие.

С 1 августа на дежурство по всей территории Украины заступили более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которые в составе 593 патрулей будут самостоятельно выполнять задачи по охране общественного порядка, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Лето - период активных отпусков, характеризуется большим количеством людей, в частности детей, на улицах городов и сел. Это требует дополнительных сил правоохранителей, в частности с точки зрения превенции нарушений общественного порядка и преступлений", - цитирует Ярового пресс-служба МВД Украины в четверг.

Яровой сообщил, что на дежурство заступили более 2тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Они несут службу в составе 593 патрулей, из которых: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 - совместные с полицейскими, 68 - со служебными собаками.

Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов, отмечают в пресс-службе министерства и добавляют, что "в случае осложнения оперативной обстановки время службы военных может быть изменено".

Яровой отметил, что соответствующее поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулированию населенных пунктов страны в конце июля подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Выполнение же функций по охране общественного порядка, обеспечение защиты и охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан вполне соответствует основным задачам Нацгвардии, определенным в законодательстве.

"Патрули Нацгвардии несут службу в 175 зонах оперативного реагирования. Их расстановку и функционал определяет начальник соответствующего территориального подразделения Национальной полиции в зависимости от оперативной криминогенной ситуации", - сказал первый замминистра внутренних дел.

По словам же командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана, самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы явлением.

"… Модель самостоятельного патрулирования военных очень распространена в аналогичных структурах Европы, в частности в тех, которые входят в Международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения FIEP. Нацгвардия Украины является полноправным членом этой организации еще с 2017 года", - отметил Балан.

Отныне планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная.

В пресс-службе МВД сообщают, что во время патрулирования гвардейцы будут экипироваться и вооружаться в соответствии с законом Украины "О Национальной гвардии Украины" - а именно спецсредствами и штатным вооружением. Также, военные будут при себе планшетные устройства, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", что позволит в режиме "он-лайн" следить за оперативной обстановкой в районе выполнения задач.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.13 закона Украины "О Национальной гвардии Украины" военные при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом "О Национальной полиции".

Как следствие, поясняют в МВД, для нацгвардейцев предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов лица; опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование покинуть место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица.

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Также патрули Нацгвардии имеют право на такие превентивные меры, как: проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц; полицейская опека.

"Статья 42 закона Украины "О Национальной полиции" определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применение огнестрельного оружия", - добавляют в пресс-службе МВД.

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МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Патрули.
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