В аннексированном Крыму заочно арестовали ведущую ATR

Новости Украины: По ходатайству следствия ФСБ РФ журналистку объявили в международный розыск.

В оккупированном Крыму в местном управлении ФСБ России заочно открыли уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой, передает издание "Крым.Реалии".

По информации издания со ссылкой на адвоката Емиля Курбединова, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.208 Уголовного кодекса – "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

"Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения, заочно, в виде содержания под стражей, суд избрал 12 июля", - рассказал Курбединов.

По его словам, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.

"Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановят, но материал на нее будет лежать. Это дело, как и предыдущие, подобные ему, ложится в логику ФСБ – состряпать побольше дел, чтобы потом можно было говорить о борьбе в Крыму с терроризмом и экстремизмом. Я знаю, что есть несколько таких дел, где люди признали вину, сколько еще таких дел о которых мы не знаем", -пояснил он.

По информации телеканала ATR сама журналистка о деле против нее узнала из социальных сетей.

Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года назад выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.