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Полозов: Неисполнение трибунала повлечет за собой санкции

Полозов: Неисполнение трибунала повлечет за собой санкции
17:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Адвокат украинских моряков Полозов рассказал, почему России удерживать граждан Украины не выгодно.

Если Россия не освободит захваченных ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских моряков, то ее ждут "жесткие санкции".

Такое мнение Крым.Реалии выразил российский адвокат Николай Полозов.

"Удерживать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и дальнейшими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с исполнением решения трибунала?" Естественно, неисполнение повлечет за собой достаточно жесткие санкции", – сказал Полозов.

По его словам, западным странам не составит труда ввести новые санкции.

"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В данном случае запад уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", – считает адвокат.

Полозов: Дальнейшее задержание моряков работает против российских властей

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яни Капу" и катеров "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам. 

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Россия, Крым, Санкции, ООН, Украинские моряки.
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