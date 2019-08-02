Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи

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Традиции на 2 августа – Ильин день

Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. Он посылает на землю молнию, гремит на небе, разъезжая в своей колеснице, карает силы адские, низводит на поля дождь и дает им плодородие.

Илия Пророк бьет стрелами нечистую силу, огненных демонов, бесов и чертей, и сплавленный ударом молнии песок, или, как их называли, громовые стрелы, считались отличным оберегом и обещали здоровье человеку, нашедшему их. Считалось, что нечистая сила может во время грозы спрятаться не только в самые разные предметы, но и в кошек и собак, поэтому выгоняли их из дома и со двора.

К Илье-пророку обращались с просьбой о дожде, и в этот день устраивали крестные ходы с молебнами о дожде или хорошей погоде. Дождь, собранный в этот день, по народным представлениям, избавляет от болезни глаз "и всякой вражьей силы". С этого дня год поворачивает на осень, хотя будет еще немало жарких и солнечных дней. Вода в реках и озерах считается холодной, поэтому с этого дня купаться уже нельзя, говорят: "Илья Пророк ледяшок в воду бросил", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна", "До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается". В это время заканчивается сенокос, начинается жатва, и к святому покровителю этого дня обращаются с просьбой благословить семена будущего года - тогда урожай будет хорошим. Илья-пророк не только "зажинает жито", но и покровительствует потомству домашних животных: цыплятам, утятам, телятам, барашкам, козлятам. Наливающуюся капусту накрывали горшками, укрывая от солнца, чтобы кочаны были белыми.

В этот день не работали - считалось, что в поле работать опасно, поскольку гроза, которая обязательно должна прогреметь в этот день, может привести к несчастью. Скотину тоже держали дома - по народным представлениям, на Ильин день змеям дают волю, и они могут укусить скотину, и в народе говорили: "На Ильин день зверь и гад бродит по воле". Опасно и зверье, которое выходит из своих нор и бродит по лугам и лесам. Иногда говорят, что в зверей и гадов поселяется нечистая сила, которая мстит домашнему скоту и людям, и что только один гром в состоянии разогнать этих врагов. Но знающие люди ловят змей и вытаивают из них сало на свечи, которые используются при лечении самых разных болезней. Говорили, что с этого дня комары перестают кусаться.

Охотники собирались на волков: считалось, что если они затравят в этот день зверя, то весь год будут счастливы. В народе верили, что волки живут в норах и выходят из них после покосов; а до тех пор будто никто не может открыть волчьих выходов. Пчеловоды начинали подрезать первые соты, переселяли пчелиные семьи в новые ульи, приводили пасеки в порядок, выставляли мед на продажу. Об этом дне говорят: "Богат, как Ильинский сот". В этот день начинали печь хлеб из нового урожая.

Приметы на 2 августа

До Ильина дни сено сметать, пуд меду в него накласть.

Во что Илья, в то и Воздвиженье (27 сентября).

Пророк Илья лето кончает, жито зажинает.

На Илью до обеда лето, после обеда осень.

Ели в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель.

До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

До Ильи тучи по ветру, после Ильи против ветру.

Придет Илья - принесет гнилья (дождей).

На Ильин день и камень прозябнет (утренники).

Илья словом дождь держит и низводит.

Илья грозы держит.

Коли к Ильину дню рожь убрана, то новый посев оканчивай до Флора и Лавра; а коли рожь поспевает позже, то и сей позже, до Семена дня.

Первый Спас час припас, Петр и Павел два прибавил, а Илья-пророк три приволок.