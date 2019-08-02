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Сегодня отмечают День почтения памяти погибших десантников

Сегодня отмечают День почтения памяти погибших десантников
10:53 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины: 2 августа в Украине отмечают День почтения погибшим военнослужащих Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"2 августа - это дань уважения погибшим боевым побратимам, всем, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российского врага", - говорится в дописке.

Как отмечается, в этот день мероприятия в память о погибших воинах-десантниках будут проходить во всех воинских частях ДШВ.

Знаменательные события в истории: 2 августа 2019 года

Как известно, с 1999 до 2017 года в Украине 2 августа отмечался День Высокомобильных десантных войск. До 1999 года этот профессиональный праздник десантников не был определен официально и опирался на советскую традицию.

В 2017 году он был заменен на День Десантно-штурмовых войск, а его празднование перенесено на 21 ноября.

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Десантники, Знаменательные события, 2 августа, Праздники в августе.
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