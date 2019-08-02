Сегодня отмечают День почтения памяти погибших десантников

Новости Украины: 2 августа в Украине отмечают День почтения погибшим военнослужащих Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"2 августа - это дань уважения погибшим боевым побратимам, всем, кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, Высокомобильных и Десантно-штурмовых войсках, выполнял воинский долг, защищая Украину и ее народ от российского врага", - говорится в дописке.

Как отмечается, в этот день мероприятия в память о погибших воинах-десантниках будут проходить во всех воинских частях ДШВ.

Как известно, с 1999 до 2017 года в Украине 2 августа отмечался День Высокомобильных десантных войск. До 1999 года этот профессиональный праздник десантников не был определен официально и опирался на советскую традицию.

В 2017 году он был заменен на День Десантно-штурмовых войск, а его празднование перенесено на 21 ноября.