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Украинцы стали чаще получать отказы во въезде в Польшу прямо на границе

Украинцы стали чаще получать отказы во въезде в Польшу прямо на границе
05:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: portal.lviv.ua

Новости Украины: Украинские граждане все чаще получают отказы во въезде в Польшу прямо на границе.

На польской границе за первые 6 месяцев 2019 года количество отказов во въезде гражданам Украины увеличилось на 12,1% по сравнению с первым полугодием 2018-го.

Об этом сообщили в аналитическом центре «Европа без барьеров» со ссылкой на данные Пограничной службы Польши, отметив, что увеличилось и количество визитов украинцев в РП — на 250 тысяч.

Так, за первое полугодие 2019 года количество отказов составило 27 923.

"Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах ЕС стабилизируется после 50-процентного роста в 2018 году", - сказала исполнительный директор организации Ирина Сушко.

Она пояснила, что резкое увеличение количества отказов украинцам в прошлом году было прогнозируемым, ведь когда заработал безвиз с ЕС, эти отказы переместились с этапа получения визы на этап пересечения границы.

«На самом деле, если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, добавим отказы в визе отказов на границе и сравним с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже уменьшилась», — уточнила эксперт.

В 2016 году 45,8 тысячи граждан Украины получили отказы в Шенгенской визе и еще 27,7 тысячи — отказ во въезде на границе. То есть вместе 73,5 тысячи. В 2018 году 8,6 тысячи украинцев получили отказ в визе и еще 57,6 тысячи — отказ во въезде на границе. Вместе это 66,2 тысячи.

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По данным польских пограничников, в первом полугодии 2019 года граждане Украины совершили почти 5 миллионов визитов в Польшу, что на 250 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее в украинском консульстве в Польше сообщали, что количество украинцев в этой стране за 5 лет выросло в 5 раз.

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Польша, Украинцы, Граница, Отказ.
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