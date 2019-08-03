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В столице открылся Музей становления украинской нации

В столице открылся Музей становления украинской нации
23:21 Сб, 3 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве открыли современный Музей становления украинской нации.

В Киеве в субботу состоялось торжественное открытие Музея становления украинской нации.

"Сегодня в Киеве открылся чрезвычайный Музей становления украинской нации! Современный, эмоциональный, интерактивный музей, созданный с душой, сердцем и глубокими знаниями общественным деятелем и бизнесменом Валерием Галаном", - написал об открытии музея заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на странице в Фейсбуке.

По его словам, это "место силы духа, основанное на национальной идее" и современном подходе к истории Украины.

Согласно информации на сайте заведения, это первый в Украине инновационный музей истории, где прошлое сочетается с современными технологиями. Здесь представлены пять эпох: древняя история (от трипольцев до славян); история Руси (от княгини Ольги до короля Данила Романовича); казацкая эпоха (от основателя традиций Запорожской Сечи Байды Вишневецкого до гетмана Ивана Мазепы); возрождение нации и борьба за независимость (от УНР до героической обороны Украины в российско-украинской войне); современная Украина (известные современники).

В музее представлены сто фигур выдающихся украинцев – от княгини Ольги до певицы Джамалы. Все фигуры собраны в 25 сюжетов и объединены общей идеологической линией или выдающимся историческим событием.

Каждую инсталляцию сопровождает интерактивный аудио- и видеоконтент в сочетании со спецэффектами, что погружает посетителей в атмосферу соответствующей эпохи.

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Фигуры изготовлены из силикона. В целом при оформлении декораций и создании экспонатов использованы самые современные технологии. Территория музея охватывает 1700 кв.м, он находится на ул. Лаврская, 27.

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Киев, Украина, История, Музей, Столица, Украинская нация.
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