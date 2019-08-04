В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями

Новости Украины: Синоптики прогнозируют на воскресенье и начало следующей недели прохладную дождливую погоду по всей территории Украины.

На воскресенье, 4 августа, в Украине прогнозируется холодная и дождливая погода, а также объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях прогнозируются дожди и грозы. Возможен град и шквальной ветер.

В Киеве 4 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем - 19−21°.

На юге 4 августа Укргидрометцентр обещает незначительный дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 17−19°, днем поднимется до 23−25°.

В восточных областях в воскресенье синоптики прогнозируют сильный ливень и грозу. Ночью температура составит 12−14°, днем - 19−21°.

На западе в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя и грозу. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем - 20−22°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем — 23−25°.

Прогноз погоды на воскресенье, 4 августа, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24, дождь

Львов – +21...+23, дождь

Ивано-Франковск – +20...+22, дождь

Тернополь – +20...+22, дождь,

Черновцы – +20...+22, дождь

Хмельницкий – +20...+22, дождь

Луцк – +21...+23, дождь

Ровно – +20...+22, дождь

Житомир – +20...+22, дождь

Винница – +20...+22, дождь, гроза

Одесса – +22...+24, дождь

Николаев – +21...+23, дождь

Херсон – +20...+22, дождь

Симферополь – +21...+23, дождь

Кропивницкий – +20...+22, дождь, гроза

Черкассы – +20...+22, дождь, гроза

Чернигов – +20...+20, переменная облачность, сухо

Сумы – +20...+22, дождь

Полтава – +20...+20, дождь

Днепр – +18...+20, дождь

Запорожье – +20...+22, дождь

Донецк – +19...+21, дождь

Луганск – +19...+21, дождь

Харьков – +18...+20, дождь

Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 4 августа

Также синоптики сообщили о штормовом предупреждении.

"4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м / с, в отдельных районах 25-30 м / с, град (II уровень опасности , оранжевый)", - говорится в сообщении.

"5 августа местами небольшой кратковременный дождь (ночью в восточных областях умеренный дождь), 6 августа на большей части территории Украины без осадков, лишь днем в западных и местами в северных областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы", - добавили в сообщении.

Прогноз погоды на 5 августа

Температура ночью составит 8-13°, на юге до 17°; днем 18-23°, 5 августа в южной части и на Закарпатье, 6 августа в Украине, кроме восточных областей, - 21-26°, в Одесской области - до 30°.