Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

Маша - добрая, нежная, спокойная девочка. У нее самое любимое занятие - побыть нянькой для маленьких детей. Очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Действия ее иногда носят импульсивный характер. Ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности. Сверстники ценят ее за трудолюбие, способность проявить сочувствие.
Взрослая Мария излучает вокруг себя тепло, ласку, внимание. Она всегда готова помочь попавшему в беду человеку. В браке верна, но, чтобы отношения с мужем были более теплыми и искренними, необходимо иметь в семье хотя бы одного ребенка. Мария - очень преданная мать, отдает всю себя детям. Дети отвечают ей взаимностью, всегда выступают на ее стороне. Тяжело переживает неверность мужа.
Неудачи и поражения расстраивают ее, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст. Хороший организатор, она способна добиться успехов на административной работе среднего уровня. Всегда стремится к самостоятельному участку работы, где не требуется жесткого подчинения одному конкретному человеку. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе.
Поздравления
Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!
Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Удача пусть всегда будет с тобой!
* * *
Мария, с днем сегодня светлым,
Пусть будет каждый миг приметным,
Приятных, милых лишь моментов,
И самых лучших комплиментов!
В душе царят любовь и ласка,
Приятной жизни, словно в сказке,
Пусть будет радость и тепло,
И безграничное добро.
Ты добрая, отзывчивая, Маша!
Ты - умница, каких ввек не сыскать.
Пусть будет полной жизни твоей чаша,
Чтоб было все, о чем могла мечтать!
Пусть радость каждый праздник украшает,
А позитив приходит в день любой,
Пусть счастью ничего не помешает,
Удача будет рядышком с тобой!
* * *
Твой день сегодня, милая Мария!
Будь королевой и повелевай,
Пусть небеса сияют голубые,
Наполненные солнцем через край!
Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,
И будут в нем добро и чудеса,
Пусть умиленьем, радостью и лаской
Сияют твои ясные глаза!
Тебе свои я поздравления шлю,
Достойна ты, Мария, восхищения,
Пусть солнце улыбается с небес
И дарит жизнь счастливые мгновения.
Пусть имя Божьей матери тебе,
Мария, в жизни оберегом станет,
Добра и милостива будет пусть судьба,
Любовь пусть не предаст и не обманет.
Пусть сердце наполняет доброта,
И нежность обнимает пусть за плечи,
Дорога жизни будет пусть длинна,
И счастье отправляется навстречу.
* * *
Маша, Машенька, Маруся,
На тебя не нагляжусь я,
До чего красива ты,
Словно дивные цветы!
Будь всегда такой же милой,
Обязательно - любимой,
Счастье в жизни получай
И держи, не отпускай!
Что бы там ни говорили,
Уважаемой Марии
Я желаю разных благ:
Счастье пусть поднимет флаг,
Прилетит скорей удача,
А успех за ней прискачет.
И зарплата пусть без споров
Бодренько полезет в гору!
* * *
Маша, милая Машенька,
Тебя поздравлять я спешу,
Ты милая, славная очень,
Всех благ пожелать я хочу!
Чтоб грусти не знала, печали,
Чтоб везло во всех делах,
Чтоб открывала новые дали,
Чтобы витала иногда в мечтах!
Чтоб все желанья исполнялись,
Чтоб счастье ты смогла найти,
Родные чтоб тобой гордились,
Была успешной, чтоб всегда,
Чтоб все обиды позабылись,
И не страдала, чтоб душа!
Мария, Маша, ты прекрасна!
Ты, как вулкан, огнеопасна.
Желаем быть такой всегда,
Ты покоряешь города.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Желаем радости, везения
И в жизни море наслаждения.
* * *
Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
"Нет прекраснее Марии" -
Говорят ветра в полях!
"Нет отзывчивей Марии" -
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!