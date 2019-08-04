Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя имеет древнееврейское происхождение.

Маша - добрая, нежная, спокойная девочка. У нее самое любимое занятие - побыть нянькой для маленьких детей. Очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Действия ее иногда носят импульсивный характер. Ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности. Сверстники ценят ее за трудолюбие, способность проявить сочувствие.

Взрослая Мария излучает вокруг себя тепло, ласку, внимание. Она всегда готова помочь попавшему в беду человеку. В браке верна, но, чтобы отношения с мужем были более теплыми и искренними, необходимо иметь в семье хотя бы одного ребенка. Мария - очень преданная мать, отдает всю себя детям. Дети отвечают ей взаимностью, всегда выступают на ее стороне. Тяжело переживает неверность мужа.

Неудачи и поражения расстраивают ее, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст. Хороший организатор, она способна добиться успехов на административной работе среднего уровня. Всегда стремится к самостоятельному участку работы, где не требуется жесткого подчинения одному конкретному человеку. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе.

Поздравления

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Удача пусть всегда будет с тобой!

* * *

Мария, с днем сегодня светлым,

Пусть будет каждый миг приметным,

Приятных, милых лишь моментов,

И самых лучших комплиментов!

В душе царят любовь и ласка,

Приятной жизни, словно в сказке,

Пусть будет радость и тепло,

И безграничное добро.

Ты добрая, отзывчивая, Маша!

Ты - умница, каких ввек не сыскать.

Пусть будет полной жизни твоей чаша,

Чтоб было все, о чем могла мечтать!

Пусть радость каждый праздник украшает,

А позитив приходит в день любой,

Пусть счастью ничего не помешает,

Удача будет рядышком с тобой!

* * *

Твой день сегодня, милая Мария!

Будь королевой и повелевай,

Пусть небеса сияют голубые,

Наполненные солнцем через край!

Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,

И будут в нем добро и чудеса,

Пусть умиленьем, радостью и лаской

Сияют твои ясные глаза!

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

* * *

Маша, Машенька, Маруся,

На тебя не нагляжусь я,

До чего красива ты,

Словно дивные цветы!

Будь всегда такой же милой,

Обязательно - любимой,

Счастье в жизни получай

И держи, не отпускай!

Что бы там ни говорили,

Уважаемой Марии

Я желаю разных благ:

Счастье пусть поднимет флаг,

Прилетит скорей удача,

А успех за ней прискачет.

И зарплата пусть без споров

Бодренько полезет в гору!

* * *

Маша, милая Машенька,

Тебя поздравлять я спешу,

Ты милая, славная очень,

Всех благ пожелать я хочу!

Чтоб грусти не знала, печали,

Чтоб везло во всех делах,

Чтоб открывала новые дали,

Чтобы витала иногда в мечтах!

Чтоб все желанья исполнялись,

Чтоб счастье ты смогла найти,

Родные чтоб тобой гордились,

Была успешной, чтоб всегда,

Чтоб все обиды позабылись,

И не страдала, чтоб душа!

Мария, Маша, ты прекрасна!

Ты, как вулкан, огнеопасна.

Желаем быть такой всегда,

Ты покоряешь города.

Желаем счастья и здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Желаем радости, везения

И в жизни море наслаждения.

* * *

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

"Нет прекраснее Марии" -

Говорят ветра в полях!

"Нет отзывчивей Марии" -

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!