Прикольные поздравления с днем рождения с прозе на 4 августа: открытки

Амбициозные трудяги, рожденные 4 августа, направляют свои усилия на достижение целей, которые кажутся им наиболее важными.

Рожденные 4 августа всецело преданы своим планам, ведущим к успеху, и ничто не может им помешать. На публике они веселы и легки в общении, а потому редко кто понимает, насколько сильно они стремятся претворить свои мечты в реальность. Однако им хватает ума и терпения, чтобы понять: нет необходимости торопиться, поскольку в конечном счете они достигнете всего, чего захотят. В отличие от многих Львов, они прекрасно умеют планировать и заранее расписываете все свои основные ходы. Точно решив, что необходимо сделать, они приступают к осуществлению намеченного.

Многие рожденные 4 августа безумно глухи ко всем предупреждениям. Часто это имеет место из-за их недоверия или нелюбви к власти. Поэтому они должны следить за своим здоровьем. К сожалению, рожденных в этот день мало интересуют советы врачей, а жаль — иногда к ним стоит прислушиваться! Тем не менее если они хотят работать более эффективно, то соблюдение сбалансированной диеты, а также регулярный сон и зарядка могут оказать их здоровью достаточную поддержку.

Рожденные 4 августа часто являются координирующим центром для какой-либо социальной группы, политического движения, семьи или дела, которому они принадлежат. Не всегда созданные для того, чтобы быть лидерами, они должны тем не менее занимать руководящую позицию; в самом деле, их влияние чувствуется, и их философия известна всем, с кем они контактируют. Иногда они бывают полезны своей группе хотя бы тем, что являются воплощением ее идеалов, придерживаясь определенного образа жизни, действительно достойного уважения. Неутомимым и активным людям, рожденным 4 августа, важно иметь возможность идти своим путем. Слишком часто они имеют горячую голову и впадают в ярость, встречая сопротивление. Из-за этих черт, а также благодаря тенденции восставать против существующей системы они могут возглавлять своих единомышленников только ограниченный период времени, если, конечно, не задаются целью постоянно вести революционную деятельность. Обладая сильным умом и сильной волей, они прилагают все усилия для того, чтобы занять такое положение, при котором будут абсолютно свободны в своих словах и поступках.

Поздравления

С днем рождения, мой цветочек. Желаю цвести и благоухать, не водиться с сорняками и будяками, орошаться и расти, ни на миг не увядать и всегда держать в порядке свою клумбу. Ну, а если серьезно - счастья тебе до умопомрачения, любви до изнеможения и везенья выше нормы.

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С днем рождения, с новой датой, чтобы жизнь была богатой, чтобы деньги не кончались, и все двери открывались. Чтоб вокруг все уважали и, конечно, обожали, чтобы в гости приглашали. Пусть идет все на "ура" и сегодня, и всегда.

С днем рождения. Желаю быть круче, чем яйца, желаю давать жару, словно жгучий перец. еще желаю фарта в жизни, лаве на кармане, джаза в душе, драйва в отношениях и шила в заднице для крутых и веселых приключений жизни.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе самого теплого моря каждым летом, богатырского здоровья, щедрого начальника, преданных друзей, взаимной любви и не знать о похмелье. А главное, чтобы родные люди всегда были рядом с тобой, делая каждый день счастливым!

С днем рождения. Пусть житуха будет сплошной прухой, пусть не волнует ни понос, ни золотуха, пусть никто не вешает лапшу на ухо, пусть деликатесов будет полна кормуха, пусть не делается из слона муха и пусть всегда сияет твоя лыба на все тридцать два.

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С днем рождения. И свое поздравление я оставлю в качестве заклинания Гарри Поттера: здоровиус бутикус, счастливиус каждый дениус, успехис прийдиниус, любиус, мечтаниус, веселиниус и чудиниус. Пусть рядом будут верные и добрые друзья, как Рон и Гермиона, пусть крепким будет твое здоровье, как корень мандрагоры.

С днем рождения тебя! Желаю ярких впечатлений, острых ощущений, счастливый миллиончик и домик, непременно, у морского берега, отличную машину и крутую компанию друзей для веселых вечеров. Самых неожиданных тебе подарков судьбы, чтобы счастье неожиданно привалило своим необъятным диапазоном и всего игривого и чудодейственного на каждый денек.

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С днем рождения, няшик мой. Желаю тебе побольше улыбашек и обнимашек, вкусняшек и веселяшек, крутяшек и огромных деньжищ. Желаю каждый день гулять с размахом и пусть в твоей жизни кругом будет лепота!

Поздравляю с хэппи днем, с днем, когда твои прекрасные глазенки увидели этот чудесный мир. Желаю не сидеть на попе ровно, а постоянно рваться этим самым интересным местом к увеселительным и незабываемым приключениям. И пусть жизнь у тебя будет роскошной и кайфовой, а тебе желаю вечного позитива и фарта в ней.

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Пусть вокруг летают шарики, пусть в вазе стоят цветы, пусть со всех сторон летят добрые словечки и дорогие презенты, пусть на твоем лице сияет лыба до ушей, пусть в этот день хоть Джинн, хоть Золотая Рыбка, хоть палочка волшебная обязательно исполнит твое заветное желание. С днем рожденья. Желаю здоровьица, счастьица, удачки и любви!