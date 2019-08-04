Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей

Новости Украины: Воздушные силы ВСУ сегодня отмечают профессиональный праздник, установленный указом от 2007 года.

Президент Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с профессиональным праздником.

Поздравление обнародовано на сайте главы государства .

"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику ", - говорится в поздравлении.

Президент Зеленский поблагодарил весь личный состав Воздушных Сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленные при выполнении возложенных задач.