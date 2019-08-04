Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климки опасается резкого выезда украинцев за границу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что уже через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу.

Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войне на востоке Украины.

«Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», – указал Климкин.

По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев.

(Фрагмент с 39-й минуты)

Министр считает, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство».