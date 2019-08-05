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Курсанты из Украины прошли учебный курс на корабле НАТО

Курсанты из Украины прошли учебный курс на корабле НАТО
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Одесские курсанты прошли трехмесячную стажировку на корабле ВМС Румынии.

Курсанты Национального университета "Одесская морская академия" прошли трехмесячную стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, который вчера зашел в порт Стамбула.

Об этом сообщает Генконсульство Украины в Стамбуле.

«В стамбульский порт зашел учебный корабль Военно-Морских Сил Румынии "MIRCEA", на котором, в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО три месяца проходили учебный курс двое курсантов Национального университета "Одесская морская академия - старшина 2-й статьи Роман Буяр и старшина 2-й статьи Михаил Бричкар», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на стамбульском берегу украинских моряков встречал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман с супругой.

«Наши ребята успешно прошли 3-месячный учебный курс в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО. Будущее нашего флота! Они крутые» - написал генконсул в Twitter после встречи с моряками.

На корабле от Украины стажировку проходили двое кадетов, но украинцев на борту было трое. «Третий - Мартин Федорчук, кадет из Португалии, с которым одесские курсанты подружились и который очень горд тем, что родился в Украине», - говорится в сообщении.

Напоминаем, в июле, в Одессе состоялись международные учения Sea Breeze-2019. Участие в учениях приняли около 30 кораблей, 24 самолета и более трех тысяч военных из разных стран мира.

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Стамбул, Стажировка, Порт, Курсанты, Одесская морская академия, ВМС Румынии.
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