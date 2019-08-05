Приговор суда по делу Гандзюк вступил в силу

Новости Украины: Приговор пятерым нападавшим на Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу.

Приговор суда в отношении 5 лиц, осужденных к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на К.Гандзюк, набрав законної сили та звернутий до виконання. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 августа 2019 г.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Е.Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - отметила она.

Как сообщалось, 6 июня в Покровском районном суде Днепропетровской области объявлены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

В частности, подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - до 6 лет, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - до 4, а Виктор Горбунов - до 3 лет лишения свободы.

Все пятеро полностью признали свою вину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, группой лиц, по заказу, с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть потерпевшего.

Они предоставили все показания, способствовали раскрытию преступления и искренне раскаялись в его совершении.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек. А 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 миллиона 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру изменили - на "заказ нанесения телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк.

16 мая Верховный суд передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк из Херсонского горсуда Херсонской области в Покровский райсуд Днепропетровской области, по месту прописки трех из пяти обвиняемых.