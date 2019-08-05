В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости

Новости Украины: В Украине,в августе. выходными будут 24,25,26 августа.

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, в конце августа будет три выходных дня подряд: с 24 по 26 августа включительно.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде Украины, 24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины (выпадает в этом году на субботу).

В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего

Таким образом, выходной день перенесен с 24-го на понедельник, 26 августа, в связи с чем у украинцев будут три дня выходных подряд.