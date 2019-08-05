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На Крещатике проведут школьную ярмарку

На Крещатике проведут школьную ярмарку
22:42 Пн, 5 Август 2019 Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В следующие выходные в Киеве пройдет школьная ярмарка.

На главной улице столицы 17 и 18 августа будет проходить общегородская школьная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 17 и 18 августа с 09:00 до 20:00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров школьного ассортимента. Инициатором проведения ярмарки вступил КП "Городской магазин". Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации № 1378.

Во время ярмарки к новому 2019-2020 учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных товаропроизводителей.

Кроме того, во время общегородской школьной ярмарки 17 августа с 13:00 до 15:00 Департамент культуры КГГА совместно с Киевским городским центром народного творчества и культурологических исследований организуют выступления детских коллективов народного творчества.

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Место проведения ярмарки: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Также на базе сезонных продовольственных и непродовольственных ярмарок будет обеспечено продажу школьных товаров с 1 августа по 10 сентября.

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Киев, Школа, Ярмарка, Столица.
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