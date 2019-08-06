ООН выделит $1 млн на помощь жителям "серой зоны" на Донбассе

Новости Украины: ООН окажет помощь на $1 миллион жителям "серой зоны" Донбасса.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН окажет жителям 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения гуманитарную помощь общим объемом в один миллион долларов.

Об этом информирует новостная служба ООН.

"Не имея средств к существованию, люди вынуждены покупать продукты питания в долг, не могут обратиться к врачу, кое-кто в отчаянии начинает попрошайничать", - говорится в сообщении.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) напоминает, что много семей в "серой зоне" остались без источников к существованию. Селяне не могут обрабатывать поля, усеянные минами. ООН предоставит, в частности, цыплят и корм для животных жителям 52 населенных пунктов.

Отмечается, что ФАО не только окажет помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) принадлежит к так называемым Country-based Pooled Funds ("Объединенным фондам стран") ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликтов быстрее, а также скоординированно и целенаправленно.