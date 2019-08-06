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Именины (День Ангела) Глеба: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Глеба: значение имени и поздравления
07:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глеб не стремится быть руководителем, но в коллективе он способен создать хорошую рабочую атмосферу, где не будет места разногласиям.

Имя Глеб имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Глеб, пришедшее в Россию из Скандинавии, произошло от имени Готлиб, имеющее значение "любимец богов", "наследник бога", "под защитой богов".

По второй версии, имя Глеб – это славянское имя, некоторые исследователи связывают его с русскими словами "глоба", "глыба", означающие "жердь". Возможно также, что имя Глеб связано со старославянским словом "глеба", которое сохранилось в современности в польском языке со значениями "земля", "почва", "пашня". Существует также родственное славянское имя Глоба.

Глеб немногословен и не бросает слов на ветер. Его убеждения для него очень важны, он будет их отстаивать с упрямством и обстоятельностью. 

Глеб пользуется большим авторитетом у подчиненных, его уважают за справедливость и корректность. Он предпочитает заниматься делом. Чаще всего выбирает себе редкую профессию, в которой может достичь большого успеха.

В семейной жизни Глеб не стремится быть лидером, он позволяет жене руководить собой. Но очень сильно ревнует свою любимую. Он обожает семейный уют и хочет иметь крепкую семью. Глеб внимательный отец, рачительный хозяин. Ему нравится принимать гостей.

Поздравления

Глебу пожелать хотели

Мы душевного тепла,

Пусть всегда идут у Глеба

В гору все его дела,

Никогда пусть не тоскует

И не знает горя он,

Знаем мы, что Глеб настойчив,

Очень весел и умен!

Я желаю, чтобы дух твой

С каждым годом только креп.

Чтоб талант твой развивался,

Чтоб успешным был ты, Глеб.

 

Чтобы были все задачи

В жизни этой по плечу.

Пожелать тебе победы

Яркой и большой хочу.

Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

Для Глеба в этот день чудесный

Все поздравленья и подарки,

Желаю жизни интересной,

Веселой, денежной и яркой.

 

Любви, чтоб голову кружила

И счастья полные карманы,

Чтоб все в судьбе отлично было,

И вмиг исполнились все планы!

Ты по жизни идешь смело,

Добиваешься побед.

Восхищаюсь я тобой

Добрый мой товарищ, Глеб.

 

Пусть здоровье будет крепким,

И счастливою семья.

Будут рядом с тобой в жизни

Только верные друзья.

День ангела Виталия: значение имени и поздравления

Поздравляем любимого нашего Глеба,

Попросим желанья исполнить его мы у неба,

Господь пусть хранит тебя, славный наш Глеб,

От печалей, зависти, горестей, бед,

Чтоб искренний, любящий этот поздравок

Берег тебя лучше всяких знахарок,

Чтоб Ангел сопутствовал тебе на пути,

Всегда чтоб сбывались любые мечты!

 

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