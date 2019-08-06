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Вторник, 06.08.2019
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Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба
07:51 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: 6 августа Православная церковь почитает память русских князей Бориса и Глеба.

Традиции на 6 августа

Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое на звание. 

Молнии не всегда были причиной пожаров - навредить мог и колдун, обратившийся в огненный шар, или нечистая сила. Урожай, остававшийся в поле, не считали своим: слишком много случайностей могли свести на нет все усилия. 

Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня. В этот день не работали - боялись гнева святых угодников. 

Приметы на 6 августа

На Глеба и Бориса за хлеб не берися (не жни). 

Борис и Глеб урожай творят, стогами хлебными правят. 

Если на Бориса и Глеба зерно еще вощаное, клейкое, недозрелое, надо повременить с жатвой до Силина дня. 

Пошел утром дождь - днем хорошая погода. 

Знаменательные события в истории: 6 августа 2019 года

Ночная роса не высыхает - к грозе. 

Мухи просыпаются рано и начинают гудеть - перед сухой погодой, тихо си дят- перед дождем.

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Приметы, Праздники, Обряды, 6 августа, День Бориса и Глеба.
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