Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Традиции на 6 августа
Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое на звание.
Молнии не всегда были причиной пожаров - навредить мог и колдун, обратившийся в огненный шар, или нечистая сила. Урожай, остававшийся в поле, не считали своим: слишком много случайностей могли свести на нет все усилия.
Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня. В этот день не работали - боялись гнева святых угодников.
Приметы на 6 августа
На Глеба и Бориса за хлеб не берися (не жни).
Борис и Глеб урожай творят, стогами хлебными правят.
Если на Бориса и Глеба зерно еще вощаное, клейкое, недозрелое, надо повременить с жатвой до Силина дня.
Пошел утром дождь - днем хорошая погода.
Ночная роса не высыхает - к грозе.
Мухи просыпаются рано и начинают гудеть - перед сухой погодой, тихо си дят- перед дождем.