Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Новости Украины: 6 августа Православная церковь почитает память русских князей Бориса и Глеба.

Традиции на 6 августа

Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое на звание.

Молнии не всегда были причиной пожаров - навредить мог и колдун, обратившийся в огненный шар, или нечистая сила. Урожай, остававшийся в поле, не считали своим: слишком много случайностей могли свести на нет все усилия.

Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня. В этот день не работали - боялись гнева святых угодников.

Приметы на 6 августа

На Глеба и Бориса за хлеб не берися (не жни).

Борис и Глеб урожай творят, стогами хлебными правят.

Если на Бориса и Глеба зерно еще вощаное, клейкое, недозрелое, надо повременить с жатвой до Силина дня.

Пошел утром дождь - днем хорошая погода.

Ночная роса не высыхает - к грозе.

Мухи просыпаются рано и начинают гудеть - перед сухой погодой, тихо си дят- перед дождем.