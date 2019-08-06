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В МОУ изменят условия приема на бюджет абитуриентов

В МОУ изменят условия приема на бюджет абитуриентов
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: В Минобразования планируют в следующем году изменить условия приема на бюджет для поступающих.

В Министерстве образования и науки в следующем году планируют изменить условия приема на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции в Киеве.

”В этом году рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 тыс. 354 абитуриента, которые поступали на базе 11-го класса полного общего среднего образования. Из них на 1 августа подтвердили свое намерение учиться на предлагаемых местах 87,1%, то есть 52,8 тыс. поступающих. Следует также помнить, что к этому объему государственного заказа надо добавить еще 8850 мест, которые были предоставлены для обучения в заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения, это высшие военные заведения”, - сказала Гриневич.

Более 60 тысяч абитуриентов поступили на бюджет в ВУЗах Украины

По ее словам, в этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения, что свидетельствует о том, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

”Поэтому сразу могу анонсировать, что как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году мы внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет”, - сказала министр.

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Вступительная кампания, МОУ, Абитуриент.
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