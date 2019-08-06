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Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН

Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Минобразовании сообщили, что в этом году вступительная кампания прошла в установленные сроки.

Вступительная кампания в этом году прошла полностью в установленные сроки.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров на пресс-конференции в Киеве.

”Вступительная кампания прошла полностью в установленные сроки. Все события, которые были запланированы на определенное время, в это время происходили. Поэтому, в принципе, вступительная кампания завершается на позитивной ноте, на том, что поступающие получили возможность реализовать все свои права, предусмотренные законом”, - сказал Шаров.

В то же время министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что в этом году всего 57 абитуриентов были зачислены по собеседованию.

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”В топ-5 вузов по объемам госзаказа в этом году вошли: Национальный технический университет Украины ”Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный университет ”Львовская политехника”, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина”, - сказала министр.

Также, по словам Гриневич, в этом году ряд областей увеличили количество рекомендованных к зачислению на бюджет абитуриентов.

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МОН, Лилия Гриневич, Олег Шаров, Вступительная кампания 2019.
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