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У правительства есть план, как внедрить украинский в быт населения

У правительства есть план, как внедрить украинский в быт населения
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Правительство определило три этапа внедрения украинского языка в бытовое общение украинцев.

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

Как указано в распоряжении правительства №596 от 17 июля, реализация Стратегии будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2019-2020 годы) приоритетным направлением является изучение текущего состояния сферы применения государственного языка.

На втором этапе (2021-2025 годы) приоритетным направлением станет увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, формирование целостного украиноязычного информационно-культурного пространства.

На третьем этапе (2026-2030 годы) приоритетным направлением реализации Стратегии будет повышение общей языковой культуры населения.

Документом определено, что на протяжении всех этапов реализации Стратегии будут проводиться информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальности ее изучения и использования, а также будут выполняться задачи, направленные на укрепление украинской идентичности среди украинцев, проживающих за пределами Украины.

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Так, среди задач, которые прописаны в стратегии: увеличение до 80% доли использования украинского языка в телерадиоэфире, увеличение объема и распространение в Интернете информационно-справочного контента на украинском языке, обеспечение стабильной трансляции украинских радио- и телеканалов на временно оккупированной территории Украины, обеспечение наличия украинских информационных и других телеканалов в гостиницах и других аналогичных средствах размещения в странах, граждане Украины чаще всего посещают с целью туризма.

Ожидается, что реализация данной Стратегии приведет к достижению таких результатов: доля граждан Украины, в том числе детей, которые исключительно или преимущественно используют украинский язык в быту, по результатам социологических опросов должна составить не менее 75%; не менее 80% граждан Украины будут называть родным языком украинский по результатам переписи населения.

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Правительство, Украинский язык, Кабмин, Население, Язык, Сильный язык - успешное государство.
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