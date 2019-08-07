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Среда, 07.08.2019
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
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Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо

Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
07:20 Сегодня Телеграф https://www.president.gov.ua/

Новости Украины: Убийство военных ВСУ на Донбассе вызвало отклик президента. Сокращение поставок дизельного топлива из России. ГБР взялось за Порошенко и Мальдивы.

Боевики убили четверых военных ВСУ

В период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

Порошенко, Мальдивы и ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко всегда полностью соблюдал украинское законодательство при пересечении государственной границы, включая и его поездку на Мальдивы в 2018г, заявляют в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

Ситуация вокруг поставок дизтоплива

Поставки дизтоплива из России в августе сократятся почти в два раза, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

При этом Герус подчеркнул: поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом Российской федерации, сообщил представитель президента.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 60,44 доллара за баррель,

Юрий Луценко уйдет в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

Динамо проиграло Брюгге

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" обыграл киевское "Динамо" со счётом 1:0.  Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник бельгийского клуба Ханс Ванакен, который реализовал пенальти.

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Все по теме:

Россия, ВСУ, Дизтопливо, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Андрей Герус, Европейская солидарность.
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