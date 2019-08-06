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Луценко о деле ОАСК: Мы подадим ходатайство об избрании меры пресечения судьям

Луценко о деле ОАСК: Мы подадим ходатайство об избрании меры пресечения судьям
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура к концу недели подаст в ВСП ходатайства о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей ОАСК.

Генеральная прокуратура Украины будет просить о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы подадим ходатайство об избрании меры пресечения судьям", - сказал генпрокурор в эфире "Радио НВ" во вторник.

Он подчеркнул, что ходатайство будет подано в Высший совет правосудия (ВСП). "Будем ходатайствовать о домашнем аресте и отстранении от выполнения обязанностей", - пояснил он.

По словам генпрокурора, ходатайство будет подано не позднее этой пятницы, затем в течение недели ВСП должен рассмотреть эти ходатайства.

Луценко отметил, что следствие зафиксировало факты давления на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), также, по его словам, будет дана оценка высказываниям и действиям должностных лиц судебной администрации, офиса омбудсмена и сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, как отметил генпрокурор, есть ряд тем, не связанных с деятельностью ВККС. "Не исключаю, что будут другие подозрения, не связанные с ВККС", - сказал он, добавив, что речь идёт, в частности, о заказных решениях судов.

Ранее во вторник Луценко сообщил, что в уголовном производстве о вероятном злоупотреблении и давлении на ВККС со стороны судей ОАСК несколько эпизодов, еще будут объявлены подозрения другим участникам схемы влияния на ВККС.

По его словам, сейчас отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, в которых другие должностные лица как прежней, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд Киева для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Генпрокурор указывал, что до конца текущей недели в Высший совет правосудия (ВСП), возможно, будут переданы представления об избрании меры пресечения в отношении четырех судей ОАСК, которым уже объявлены подозрения.

"Только после разрешения ВСП они пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом - готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - пояснил Луценко.

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2 августа главе ОАСК Павлу Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность (ВККС и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

Судья Вовк называет данное дело политическим.

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Юрий Луценко, ГПУ, ВСП, ОАСК.
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