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Глава ГПСУ потребовал от руководителей подразделений активировать борьбу с контрабандой

Глава ГПСУ потребовал от руководителей подразделений активировать борьбу с контрабандой
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости активизации борьбы с контрабандой.

"Требую от руководителей всех уровней активизировать все существующие ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности", - цитирует Дейнеко пресс-служба Госпогранслужбы.

Глава Госпогранслужбы сообщил, что будет лично неожиданно проверять участки разных пограничных подразделений.

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Он также отметил, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава либо в случае невозможности искоренения устоявшихся схем контрабанды может быть принято решение о замене 100% персонала отдельных подразделений.

"Подчеркиваю, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - сказал Дейнеко.

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Контрабанда, ГПСУ, Сергей Дейнеко.
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