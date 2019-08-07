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Из крымской колонии освободили политзаключенного Стешенко
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Из крымской колонии освободили политзаключенного Стешенко

Из крымской колонии освободили политзаключенного Стешенко
06:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков.

Украинского политзаключенного Александра Стешенко освобождили из колонии в аннексированном Крыму и доставили в Харьков, сообщил постпред президента в АР Крыму.

"Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич встретился с освобожденным политзаключенным Кремля харьковчанином Александром Стешенко, который был задержан в апреле 2018 оккупационными властями Крыма и незаконно приговоренным к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев", – сказано в сообщении на странице постпредства в Фейсбук во вторник вечером.

Кориневич выразил надежду, что правоохранительные органы АР Крым дадут надлежащую правовую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным оккупационными властями на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщалось 22 августа 2018 Центральный райсуд Симферополя признал Стешенко виновным в поджоге дома муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

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По данным ФСБ, украинец признал свою вину в ходе следствия и просил об особом порядке разбирательства дела в суде, поэтому уголовное преследование в отношении него по ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) прекращено.

Ранее ФСБ РФ сообщала, что январе 2018 года "члены экстремистского сообщества", среди которых был А. Стешенко, используя бутылки с зажигательной смесью, подожгли дом муфтия Крыма.

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Оккупированный Крым, Александр Стешенко, Антон Кориневич.
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