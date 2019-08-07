День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления

Новости Украины: Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать".

В христианстве Анна – мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому имя Анна также переводят как "милость божья".

Уменьшительно-ласкательное обращение Аня также является краткой формой многих других имен, как женских, так и мужских (Анисья, Антониана, Анфима, Диана, Гелиана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Сусанна, Фабиан, Флориана, Христиан, Христиана, Юлиана, Юлиания).

Многие европейские варианты имени Анна стали самостоятельными именами - Анника, Анита, Нанси (Нэнси), Анья, Анаис, Анаит, Аннели.

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

По своей натуре Анна хлопотунья. Словно птичка она без устали вьет свое гнездышко, старается с одинаковым усердием и на работе, и дома. ей свойственно жить не только своими, но и чужими заботами. Порой желание участвовать в жизни других превращает Анюту в безудержную сплетницу. Так или иначе, эта девушка стремится проявить себя как жертвенная натура. От того она часто жалостлива в ущерб себе и другим. Однако это не мешает оставаться ей аккуратной и внимательной.

Анна прямо излучает доброту. Это главное качество ее характера и проявляется оно с детства. Девочка с удовольствием ухаживает за домашними животными, представляет, что куклы – это ее младшие дети. Подрастая, она с готовностью помогает старшим, выручает их из затруднительных положений. Внутренняя энергия Анны выливается в веру, милосердие и понимания окружающих. Именно поэтому девушка способна на любовь к больному, пьющему или неудачнику. Причем о своем выборе девушка не пожалеет ни разу и будет безропотно нести свой крест, посвящая свою жизнь помощи несчастному. Анна способна вернуть человеку стремление жить, бороться и радоваться достигнутому. Все, что происходит вокруг, неизменно волнует Анну. Она всегда в центре событий.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Девушка с этим именем капризна и требовательна. Подобно рыси Анна подкарауливает свою жертву, однако ее настрой меняется слишком часто. Она предчувствует события и обволакивает своим обаянием.

Следует не забывать, что у Анны нет строгих нравственных принципов. Она считает, что нормы поведения она спокойно может менять по своему усмотрению. Правда, она всегда остается заботливым и чутким человеком. Заботы родных и близких – это все равно, что ее заботы. Даже когда этими качествами злоупотребляют, Анна не держит обиды.

Часто первый брак Анны распадается, что может надолго выбить девушку из колеи. Со своей стороны Анна всегда честна и предана мужу, но грубости, хамства и измен со стороны супруга простить не сможет. Развод и последующее одиночество для девушки с этим именем не всегда предпочтительнее обид. Чаще она замыкается в себе и ждет лучших времен.

Чаще всего Анна находит свое призвание в медицине. Может стать инженером или учительницей. Девушка отлично рассказывает и заставляет себя слушать. В работе она добросовестна и предана своему делу. Лучше всего ей удается работа с людьми. Свою энергию Анна чаще тратит на благополучие близких людей, забывая о себе.

Поздравления

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сверкай!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

***

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой врагам назло!

Поздравляю тебя, Анна!

Будь красива и желанна,

Будь прекрасна несказанно

И любима постоянно!

В море счастья искупайся,

Утром зорьке улыбайся,

Звезды вечером встречай,

Розой нежной расцветай!

***

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!

Анюта, милая, родная,

Тебя сердечно поздравляю.

Желаю в жизни счастья море,

Пусть стороной обходит горе,

Сопутствует пускай успех.

Знай, ты на свете лучше всех.

***

Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.

Прекрасная Анна

Нежна и желанна,

Всегда будь счастливой,

Безумно красивой,

Как солнце игривой,

Смешной, позитивной,

В богатстве купайся

И всем наслаждайся!