Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных

Совещание проходит в Офисе президента Украины.
На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Как сообщалось ранее, 6 августа пресс-секретарь Минобороны сообщил, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».
Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четыре бойца ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «Нормандского формата» как можно скорее провести встречу.