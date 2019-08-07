Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела, осуществлённого боевиками 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Совещание проходит в Офисе президента Украины.

На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Как сообщалось ранее, 6 августа пресс-секретарь Минобороны сообщил, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».

Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четыре бойца ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «Нормандского формата» как можно скорее провести встречу.