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В Украине лекарства будут дополнительно маркироваться

В Украине лекарства будут дополнительно маркироваться
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эксперт Министерства подчеркнул, что маркирования лекарств не приведет к подорожанию цен.

В Украине с января 2021 года будет вводиться обязательная маркировка лекарственных средств с нанесением специального кода для некоторых категорий препаратов, а уже с 2023 года такой код будет обязательным для всех лекарств в стране, что поможет защитить потребителей от фальсификата.

Об этом на пресс-конференции заявила правовой эксперт Министерства здравоохранения Украины по вопросам маркировки лекарственных средств Марина Слободниченко.

"С января 2021 года по конец 2022 года должна быть внедрена обязательная маркировка, но не всех лекарственных средств, а планомерно, поэтапно. Здесь будет учтено мнение производителя по тем лекарственным препаратам, которые должны быть обязательными к маркированию", - сказала она.

При этом эксперт добавила, что на следующем этапе – с 2023 года маркировка станет обязательной для всех лекарственных средств в Украине, включая те, что импортируются и что производятся украинскими компаниями, с целью защиты потребителя от фальсификата.

По словам Слободниченко, с 1 сентября стартует пилотный проект, который продлится до конца 2020 года. В это время Минздрав должен утвердить перечень участников проекта и список лекарств, которые примут участие в первых пробных этапах внедрения лекарственных средств со специальной маркировкой - 2D кодом на упаковке. Кроме того, за это время должна быть налажена система взаимодействия всех участников - производителей, аптек, дистрибьюторов.

"Какие именно лекарства войдут в пилотный проект, должны определить производители самостоятельно, какие категории они считают наиболее рискованными. Сначала Минздрав исходил из того, что приоритетом будут "Доступные лекарства" (по госпрограмме – УНИАН), но это не означает, что другие лекарственные средства не могут попасть в пилотный проект", - сказала эксперт министерства.

По ее словам, визуально на пачках препаратов маркировка будет похожа на QR-код, который будет содержать информацию о производителе, сроке годности и другую. Код означает, что средство находится на учете в единой системе

Как отметил глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко, такое нововведение не спровоцирует производителей и аптеки повышать цены на лекарства, поскольку они сами сошлись во мнении, что инициатива необходима.

"Когда аптечные сети устранят убытки от контрабанды и фальсификата, который вне аптечной сети продается, то это компенсирует все затраты на внедрение программы", - пояснил он.

Оригинальность лекарств можно будет проверить со смартфона

24 июля Кабинет министров принял решение о введении пилотного проекта относительно маркировки контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств, а также порядок введения этого пилотного проекта.

В Минздраве отмечали, что такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке - и своевременно реагировать на нарушения.

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Здоровье, Минздрав, Лекарства, МОЗ.
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