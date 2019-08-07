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Среда, 07.08.2019
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
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Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210

Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:ЦИК обязала окружком №210 не позднее полудня пятницы проработать списки избирателей на 33 участках, где пересчитывали голоса.

В среду после перерыва Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос установления окружной избирательной комиссией округа № 210 (Черниговская обл.) итогов голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля и обязала окружком не позднее 12.00 пятницы, 9 августа, проработать списки избирателей на 33 избирательных участках, где по решению суда пересчитывали голоса.

"… ЦИК обязала ОИК ОИО №210 не позднее 12:00 9 августа проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 указанных избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии… сведений, предусмотренных пунктами 3-7 указанных протоколов", - сообщает пресс-служба Ценризбиркома в среду вечером.

В случае выявления окружной комиссией несоответствий, согласно поручению ЦИК, ей надлежит составить соответствующие протоколы с пометкой "Уточненный", и с учетом сведений, указанных в этих протоколах, внести изменения в установленные итоги голосования в округе № 210, составить протокол окружной избирательной комиссии 210 округа об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК вместе с другими необходимыми избирательными документами.

На 210-том избирательном округе не изменился победитель - КИУ

"А при отсутствии несоответствий - проинформировать об этом Центральную избирательную комиссию и предоставить надлежащим образом заверенную копию протокола заседания окружной избирательной комиссии ОИО № 210 или выписки из него", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 августа после перерыва ЦИК продолжила свою работу и приняла протокол ОИК об итогах голосования на округе № 210 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 440 голосов).

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

7 августа в официальных изданиях (газеты "Голос Украины" и "Урядовый курьер") был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Список фамилий приводится в алфавитном порядке. В перечне нет победителя одномандатного избирательного округа №210.

В связи с этим в ЦИК заявили, что Комиссия обнародует итоги внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская обл., с центром в г.Прилуки) после того, как в нем будут установлены результаты.

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Черниговская область, ЦИК, ОИК, Округ 210.
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