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Вторник, 06.08.2019
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
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ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Центральная избирательная комисия приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду.

Во вторник после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, в ходе которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 210 (Черниговская обл.) с пометкой "Уточненный".

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - сообщает во вторник днем пресс-служба Центризбиркома.

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №210 (центр в Прилуках, Черниговская обл.) победил баллотирующийся в парламент как самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент – самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16тыс. 440 голосов).

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Поздно вечером 5 августа ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019г в ОИО № 210 в отведенный для этого избирательным законодательством срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

В пресс-службе ЦИК сообщали, что с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 210 Комиссия обязала указанную ОИК не позднее 16.00 6 августа завершить повторный подсчет голосов избирателей на 33 избирательных участках, о чем составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленные итоги голосования в округе.

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ЦИК, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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