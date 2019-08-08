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"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда

"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ОБСЕ разочарованы решением суда по делу "С14" vs "Громадское".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением Хозяйственного суда Киева, который удовлетворил иск "С14" против "Громадского телевидения".

Соответствующее заявление опубликовал сайт ОБСЕ.

"Я обеспокоен этим решением суда, поскольку оно создает негативный прецедент и может оказать сдерживающий эффект на журналистскую работу", - сказал Дезир.

По его словам, "Громадское телевидение" обосновало свою оценку на "серьезном журналистском расследовании". А потому соответствующая группа "может оспорить это утверждение и опровергнуть, но у СМИ должно быть право добросовестно публиковать свои мысли, опираясь на информацию, которую они собрали об организации "С14" и ее членах, многие из которых заявляли, что они присоединились к группе из-за ее неонацистской ориентации".

Дезир также указал на важность того, чтобы журналисты могли освещать политические события "без страха экономических репрессий или наказания". "Это решение представляет угрозу для критической и независимой журналистики. И надеюсь, что оно будет отменено после подачи апелляции", - заявил Дезир.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "С14" против "Громадского телевидения" относительно публикации, в которой эта общественная организация характеризуется как "неонацистская". Суд пришел к выводу, что распространенная информация вредит репутации "С14", обязал "Громадское" опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу истца 3,5 тыс. грн судебного сбора.

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Организация "С14" подала иск против "Громадского телевидения" "в защиту чести, достоинства и деловой репутации" в июле 2018-го. Причиной стал твит англоязычной службы "Громадского". В сообщении от 4 мая 2018 года, о том, что представители "С14" силой привели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ, организацию охарактеризовали как "неонацистскую".

Адвокат организации Виктор Мороз на судебных заседаниях заявлял: позиция "С14" заключается в том, что она не является по характеру своей деятельности неонацистской группой. "Они являются националистической группой, но ни в коем случае не являются неонацистской", - заявлял адвокат.

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ОБСЕ, Арлем Дезир, Громадське, С14.
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