Скачать
Четверг, 08.08.2019
Итоги 7 августа: Зеленский в Турции, звонки Путину и Макрону, ЦИК
Итоги 7 августа: Зеленский в Турции, звонки Путину и Макрону, ЦИК
"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда
"С14" vs "Громадское": В ОБСЕ прокомментировали решение суда
Интер намерен продать одного из главных лидеров команды
Интер намерен продать одного из главных лидеров команды
Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день
Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день

Именины (День Ангела) Егора: значение имени и поздравления

Смотрите фото (5)
Именины (День Ангела) Егора: значение имени и поздравления
07:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Егор является русским вариантом греческого имени Георгий, поэтому имеет тоже значение – "земледелец".

Имя Егор было образовано путем перестановки начального звука "г", который был труднопроизносимым для русских людей. Имя Егор было просторечным, в отличие от имени Юрий, также являющимся формой имени Георгий, которое чаще использовалось среди дворянства и образованных сословий в XVII–XIX веках.

В христианстве святой Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых. Он был каппадокийским воином, жившем во II веке н.э. По легенде после мученической смерти Георгий Победоносец появился на земле, чтобы убить чудовищного змея (дракона), этот сюжет отразился на иконах как "Чудо Георгия о змие".

У имени Георгий есть и другие народные формы, кроме Егора, – это имена Юрий и Егорий. От этого имени образовано и женское имя Георгина.

Время от времени Егора могут одолевать такие качества как занудливость и ворчливость. В ряде случаев может проявить свою вспыльчивость. В школьные годы Егор способен зарекомендовать себя как хороший ученик. Упрямство Егора иногда приводит его к конфликтам с учителями. В определенный момент подросток с таким именем становится недоверчивым и раздражительным. Несмотря на такие отрицательные черты, в этом человеке хорошо развита интуиция, которой нужно не забывать пользоваться. если Егор узнает, что его обманули, то навсегда перестанет общаться с такими людьми. Расположение такого человека очень просто потерять. По своей сути Егор достаточно чувствительная личность, склонная к внутренним переживаниям.

Выбирая себе девушку, Егор, в первую очередь, обращает внимание на ее поведение. Молодой человек ценит в противоположенном поле скромность. Вызывающе одетые женщины, стремящиеся привлечь, таким образом, внимание к своей внешности, только раздражают его. В отношениях у Егора всегда серьезные намерения. Он не пытается как-то приукрасить себя или свои заслуги. В общении прост и искренен. От избранницы Егор ждет порядочности и добродушия. Со временем из Егора получается замечательный семьянин. Он хозяин в своем доме, старается не вступать в споры и конфликты с женой, в тоже время всегда тверд в ряде вопросов. В нем чувствуются лидерские качества.

Что касается работы, то деловая жилка и умение справляться с любой ситуацией помогают Егору продвинуться по службе. Он может стать хорошим руководителем. Такой человек никогда не останавливается на достигнутом, а всегда стремится к поставленной цели.

Поздравления

Егор, мы тебя от всей души поздравляем,

Желаем радости, успехов и добра,

Пусть добрый ангел тебя всегда оберегает,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба.

Пусть все задуманное сбудется,

Пускай тревоги навсегда забудутся,

Пусть радость вытесняет из жизни грусть,

Все будет у тебя окей пусть.

День ангела Виталия: значение имени и поздравления

Милый Егорка, поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пусть день именин будет светлым, ясным,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно.

Новых открытий тебе и побед,

Жизни долгой до ста лет,

Удачи самой настоящей,

И простого человеческого счастья.

Егор, ты сегодня именинник, поздравляем,

Всех благ, достатка искренне желаем,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пускай ручною станет счастья птица.

Будь в отличной форме всегда,

Пусть приятно радует тебя судьба,

Пусть добрый ангел крылом обнимает,

Пускай друзья надежные окружают.

В день ангела прими, Егор, поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь наслажденье,

Пусть сладкий сон в явь превратится,

Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.

Желаю любви тебе большой и чистой,

Пусть дарит тепло солнце лучистое,

Пусть все желанья с возможностями совпадают,

Пусть дней хорошо много в жизни бывает.

День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления

Желаю быть тебе, Егор, всегда в форме

И вершины покорять.

Пусть всегда все будет в норме

И беды тебе не знать.

Крепкий стан и трезвый ум

Желаю искренности чувств,

Здоровья и успехов в жизни личной

Пусть всегда все будет отлично!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Именины, 8 августа, Поздравления с Днем Ангела в картинках, Поздравления с днем ангела в стихах, Поздравления с именинами, Поздравления с именинами в прозе, Поздравления с именинами в стихах, Поздравления с именинами в картинках, Поздравления с днем ангела в прозе, День Ангела Егора, День Егора, Именины Егора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
03 У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Випа&quot; во Вьетнаме: 12 человек погибли, еще 9 пропали без вести
Тайфун "Випа" во Вьетнаме: 12 человек погибли
Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
Администрация Трампа заморозила перечисления финпомощи другим государствам
Трамп заморозил перечисления финпомощи другим государствам
Рецепт дня: суп из скумбрии с картофелем и рисом
Рецепт дня: суп из скумбрии с картофелем и рисом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь