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Умер основатель Департамента контрразведки СБУ

Умер основатель Департамента контрразведки СБУ
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На 52-м году жизни умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий.

Основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий умер на 52-м году жизни.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook.

"8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях

Он родился 24 июня 1968 года в Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности «радиоинженер». В 1998 году Виталий Борисович получил второе высшее образование с квалификацией «юрист - правовед» на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

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Хлевицкий до апреля 2014 года занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.

Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами.

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СБУ, Виталий Хлевицкий, Департамента контрразведывательной защиты.
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