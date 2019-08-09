Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя

Новости Украины:В этот день принято было начинать уборку овса.

Традиции на 9 августа

Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней: "Святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных (имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам (имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

В этот день традиционно собирали лекарственные травы, которые имеют особую силу: рвут траву, думая с любовью о тех, для кого она предназначена, над одной травой причитают, над другой помалкивают, третью с уговором рвут, как говорили в народе.

Считалось, что в этот день вилки осенней, поздней капусты завиваются в кочаны, поэтому 9 августа называли еще кочанным днем, пекли пирожки с капустой и угощали соседей, детей, нищих и странников. Отмечали в этот день и зажнивный праздник - первые колосья нового урожая относили с почетом в церковь, освящали и хранили у икон дома.

В этот день не работали: боялись, что у того, кто ослушается запрета, возникнет пожар.

Народные приметы

Все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами.

Муравьи заделывают входы в муравейники – скоро будет дождь.

Если в день Николы Кочанского сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.