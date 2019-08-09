Скачать
Пятница, 09.08.2019
Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на паспорта РФ на Донбассе
Мариуполь - АЗ: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мариуполь - АЗ: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя

Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя

Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день принято было начинать уборку овса.

Традиции на 9 августа

Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней: "Святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных (имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам (имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

В этот день традиционно собирали лекарственные травы, которые имеют особую силу: рвут траву, думая с любовью о тех, для кого она предназначена, над одной травой причитают, над другой помалкивают, третью с уговором рвут, как говорили в народе.

Считалось, что в этот день вилки осенней, поздней капусты завиваются в кочаны, поэтому 9 августа называли еще кочанным днем, пекли пирожки с капустой и угощали соседей, детей, нищих и странников. Отмечали в этот день и зажнивный праздник - первые колосья нового урожая относили с почетом в церковь, освящали и хранили у икон дома.

В этот день не работали: боялись, что у того, кто ослушается запрета, возникнет пожар.

Знаменательные события в истории: 9 августа 2019 года

Народные приметы

Все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами.

Муравьи заделывают входы в муравейники – скоро будет дождь.

Если в день Николы Кочанского сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приметы, Праздники, Обряды, 9 августа, День Пантелеймона Целителя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
02 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Из партии "Сила и честь" выгнали первого заместителя
04 Разумков: Говорить о "расколе" партии некорректно
05 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях Украины
В 6 областях Украины обесточены 205 населенных пунктов
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь