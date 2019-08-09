Знаменательные события в истории: 9 августа 2019 года

Праздники:
Международный день коренных народов мира.
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
День памяти жертв атомного удара в Нагасаки.
История:
1173 - началось строительство Пизанской башни.
1848 - на Буковине ликвидировано крепостное право.
1902 - Эдуард VII стал королём Великобритании и Ирландии.
1905 - в Портсмуте (США) при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры между Российской империей и Японией, завершившиеся 5 сентября подписанием Портсмутского мирного договора.
1910 - американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.
1936 - на Летних Олимпийских играх в Берлине американский спортсмен Джесси Оуэнс выиграл четвёртую золотую медаль.
1942 - "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве.
1942 Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея "Бэмби".
1965 - Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость.
1968 - Конгресс США поручил Департаменту торговли изучить вопрос о возможности введения в США метрической системы.
1969 - в Калифорнии по приказу главы религиозной секты Чарльза Мэнсона убита актриса Шерон Тейт, жена Романа Полански.
1974 - в результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить.
1980 - шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней "The Winner Takes It All".
1992 - прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.
Родились в этот день:
1938 Леонид Кучма, украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005).
1963 Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса, продюсер.
1968 Джиллиан Андерсон, американская актриса театра, кино и телевидения.
1973 - Филиппо Индзаги, итальянский футболист.
1973 - Александр Пономарев, эстрадный певец, народный артист Украины.
1974 - Рафаэль Пуаре, французский биатлонист, 8-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира.
1974 - Дерек Фишер, американский баскетболист, тренер.
1976 - Одри Тоту, французская киноактриса.
1985 - Анна Кендрик, американская актриса, певица.
Ушли из жизни:
1848 Фредерик Марриет, английский писатель, автор приключенческих романов.
1962 Герман Гессе, немецкий писатель.
2000 Виталий Старухин, футболист донецкого "Шахтера", лучший игрок 1979 года в СССР.
2000 Джон Харсаний, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1994).
2014 - Андрей Баль, советский и украинский футболист и футбольный тренер.
2015 - Джон Генри Холланд, американский ученый, "отец генетических алгоритмов".
Именины:
иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.