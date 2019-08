Знаменательные события в истории: 9 августа 2019 года

В этот день, 9 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день коренных народов мира.

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки.

История:

1173 - началось строительство Пизанской башни.

1848 - на Буковине ликвидировано крепостное право.

1902 - Эдуард VII стал королём Великобритании и Ирландии.

1905 - в Портсмуте (США) при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры между Российской империей и Японией, завершившиеся 5 сентября подписанием Портсмутского мирного договора.

1910 - американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

1936 - на Летних Олимпийских играх в Берлине американский спортсмен Джесси Оуэнс выиграл четвёртую золотую медаль.

1942 - "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве.

1942 Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея "Бэмби".

1965 - Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость.

1968 - Конгресс США поручил Департаменту торговли изучить вопрос о возможности введения в США метрической системы.

1969 - в Калифорнии по приказу главы религиозной секты Чарльза Мэнсона убита актриса Шерон Тейт, жена Романа Полански.

1974 - в результате Уотергейтского скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить.

1980 - шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней "The Winner Takes It All".

1992 - прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.

Родились в этот день:

1938 Леонид Кучма, украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005).

1963 Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса, продюсер.

1968 Джиллиан Андерсон, американская актриса театра, кино и телевидения.

1973 - Филиппо Индзаги, итальянский футболист.

1973 - Александр Пономарев, эстрадный певец, народный артист Украины.

1974 - Рафаэль Пуаре, французский биатлонист, 8-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира.

1974 - Дерек Фишер, американский баскетболист, тренер.

1976 - Одри Тоту, французская киноактриса.

1985 - Анна Кендрик, американская актриса, певица.

Ушли из жизни:

1848 Фредерик Марриет, английский писатель, автор приключенческих романов.

1962 Герман Гессе, немецкий писатель.

2000 Виталий Старухин, футболист донецкого "Шахтера", лучший игрок 1979 года в СССР.

2000 Джон Харсаний, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1994).

2014 - Андрей Баль, советский и украинский футболист и футбольный тренер.

2015 - Джон Генри Холланд, американский ученый, "отец генетических алгоритмов".

Именины:

иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.