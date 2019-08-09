День ангела Анфисы: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Анфиса – это греческое имя, образованное от "анфос" – "цветок".

Имя Анфиса может звучать как Анфуса или Антуза, например, в Румынии или Молдавии. Существует мужское имя Анфим (Антим), образованное от этого же корня.

В христианстве упоминаются несколько мучениц и преподобных, носящих имя Анфиса. Католические именины Анфисы – 27 июля, 22 августа, 27 августа, остальные указанные даты – это православные именины Анфисы.

Анфиса обладает капризным и несколько манерным характером. Однако с первого взгляда этого можно не заметить. При первом знакомстве с Анфисой обычно отмечают то, что это спокойная, тихая и самостоятельная женщина. Лишь при более близком знакомстве люди часто отмечают ее самодовольство, упрямство и конфликтность. Порой она чрезмерно горда и капризна.

К своей цели Анфиса готова идти по головам, не стесняясь методов. Любую неудачу эта женщина переносит весьма болезненно. С другой стороны Анфиса очень практична и работоспособна. ее отличает холодная энергичность. С годами женщина становится мягче и спокойнее. Анфисе свойственен здоровый скептицизм, который не раз поможет ей в работе.

К семейным отношениям Анфиса идет долго. В юности девушка с этим именем пользуется вниманием мужчин, но любимого среди них найти не может. Безответная любовь очень опасна для Анфисы. Девушка очень тяжело переживает такие чувства. если Анфисе удастся выйти замуж за любимого, то она становится хорошей женой и матерью. Но даже в этом случае чувства Анфисы не выдерживают времени, и через десятилетие она остывает к мужу, начинает требовать от него невозможного. Жить с такой женщиной очень сложно, поэтому ее брак часто распадается.

Анфиса, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Анфиса, с Днем Ангела, милая,

"Цветущая" ты и красивая,

И если верить имени,

И если верить глазам!

С праздником! С днем твоим личным!

Пусть будет все отлично!

Пусть будет успех приличным!

Чтоб не было места слезам!

Анфиса, с именинами тебя

Я от души сегодня поздравляю,

Желаю счастья, ты живи, любя,

Надеясь, веря, вечно процветая.

Ведь счастье улыбнется только той,

Кто верит в настоящую удачу,

Пусть на душе твоей царит покой,

Пусть никогда глаза твои не плачут!

Анфиса — значит, цветущая,

Прелестная и красивая!

Так пусть же любовь всемогущая

Одарит тебя с новой силою.

Пусть жизнь в именины светлые

Большим торжеством порадует!

Исполнит желанья заветные,

Скорей поспеши загадывать!

Анфиса, леди настоящей

На этом свете рождена,

И в голосе твоем звенящем

Сама любовь отражена.

В день именин желаю счастья,

Пускай всегда тебе везет,

Не будет никогда напастей,

Любовь тебя не подведет!

Сегодня именины справит

Анфиса, что мне всех милей.

Тебя, любимая, поздравить

От всей души хочу скорей.

Тебе желаю, чтобы счастье

Не разлучалось бы с тобой.

И даже мелкие несчастья

Всегда ходили стороной.