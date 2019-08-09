Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине жару и кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что 9 августа ожидается переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.
Прогноз погоды на 9 августа
Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:
По Киеву в пятницу переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 25-27°.
По Киевской области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 10 августа
По данным синоптиков, 10-11 августа также переменная облачность. Ночью 10 августа в Украине, кроме западной части, днем 11 августа на Волыни, Ровенщине и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 11 августа
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.
10-11 августа в Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 10 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.