Скачать
Пятница, 09.08.2019
Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе
Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе
Запад призвал РФ покинуть территорию Грузии
Запад призвал РФ покинуть территорию Грузии
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов

Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами

Смотрите фото (4)
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
11:38 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине жару и кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что 9 августа ожидается переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.

Прогноз погоды на 9 августа

Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29, дождь, гроза
  • Львов – +25..+27, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +25...+27, дождь, гроза
  • Тернополь – +25...+27, дождь, гроза
  • Черновцы – +24...+26, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Луцк – +24...+26, дождь, гроза
  • Ровно – +24...+26, дождь, гроза
  • Житомир – +25...+27, дождь, гроза
  • Винница – +26...+28, дождь, гроза
  • Одесса – +29...+31, дождь, гроза
  • Николаев – +27...+29, дождь, гроза
  • Херсон – +27...+30, дождь, гроза
  • Симферополь – +29...+31, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +27...+29, дождь, гроза
  • Черкассы – +26...+28, дождь, гроза
  • Чернигов – +24...+26, дождь, гроза
  • Сумы – +24...+26, дождь, гроза
  • Полтава – +27...+29, дождь, гроза
  • Днепр – +27...+29, дождь, гроза
  • Запорожье – +29...+31, дождь, гроза
  • Донецк – +26...+28, дождь, гроза
  • Луганск – +26...+28, дождь, гроза
  • Харьков – +26...+28, дождь, гроза
  • Киев – +25...+27, дождь, гроза

По Киеву в пятницу переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 25-27°.

По Киевской области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

На Киев обрушился ливень и ураган (Видео)

Прогноз погоды на 10 августа

По данным синоптиков, 10-11 августа также переменная облачность. Ночью 10 августа в Украине, кроме западной части, днем 11 августа на Волыни, Ровенщине и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 11 августа

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.

10-11 августа в Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 10 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Погода, Лето, Ливень, Дожди, Солнце, Август, Температура, Синоптики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
04 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
05 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Луганской области сбили беспилотник ОБСЕ
В Луганской области сбили беспилотник ОБСЕ
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
Япония &quot;присоединила&quot; к себе Курилы
Япония "присоединила" к себе Курилы
В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского
В Квартал 95 определились с комиком на роль Зеленского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь