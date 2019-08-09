Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами

Новости Украины:Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине жару и кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что 9 августа ожидается переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.

Прогноз погоды на 9 августа

Прогноз погоды на пятницу, 9 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29, дождь, гроза

Львов – +25..+27, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +25...+27, дождь, гроза

Тернополь – +25...+27, дождь, гроза

Черновцы – +24...+26, дождь, гроза

Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза

Луцк – +24...+26, дождь, гроза

Ровно – +24...+26, дождь, гроза

Житомир – +25...+27, дождь, гроза

Винница – +26...+28, дождь, гроза

Одесса – +29...+31, дождь, гроза

Николаев – +27...+29, дождь, гроза

Херсон – +27...+30, дождь, гроза

Симферополь – +29...+31, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +27...+29, дождь, гроза

Черкассы – +26...+28, дождь, гроза

Чернигов – +24...+26, дождь, гроза

Сумы – +24...+26, дождь, гроза

Полтава – +27...+29, дождь, гроза

Днепр – +27...+29, дождь, гроза

Запорожье – +29...+31, дождь, гроза

Донецк – +26...+28, дождь, гроза

Луганск – +26...+28, дождь, гроза

Харьков – +26...+28, дождь, гроза

Киев – +25...+27, дождь, гроза

По Киеву в пятницу переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 25-27°.

По Киевской области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 10 августа

По данным синоптиков, 10-11 августа также переменная облачность. Ночью 10 августа в Украине, кроме западной части, днем 11 августа на Волыни, Ровенщине и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 11 августа

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.

10-11 августа в Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 10 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.