Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году

Новости Украины:Август 2019 года — время трех праздников — Спасов.

С каждым праздником Спаса связано определенное религиозное событие. А по народным традициям у каждого из Спасов тоже имеется множество особенностей. В чем суть этих значимых августовских дней и какие обрядовые действия им присущи, мы и расскажем здесь.

14 августа — Первый Спас, Медовый. Православная церковь празднует в этот день Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Дело в том, что после того, как Иисус Христос, распятый на кресте, освятил его тем самым своими страданиями, в кресте стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила.

Праздник этот зародился еще в IX веке в Константинополе. В православных церквях в этот день происходит крестный ход и поклонение кресту, малое освящение воды, а также меда. Поэтому-то в народе праздник и окрестили Спасом на воде и Медовым Спасом. Молятся в этот день о том, чтобы Господь силой креста оградил от всех врагов видимых и невидимых. Народное название праздника — Спас — дано в честь Христа Спасителя. И по народным поверьям, спасать себя надо, употребляя в этот день определенную ритуальную пищу. В случае с Медовым Спасом это мед и мак, так как еще одно народное название этого Спаса — Макавей. Так в народной традиции переосмыслилось то, что это день памяти семи ветхозаветных мучеников — Маккавеев. На Медовый Спас пекут постные блины на меду, медовые пряники, булочки, пышки и рулеты с маком и медом.

А еще 14 августа — день, когда женщинам прощаются все "бабьи грехи": нужно замаливать свои невымоленные грехи. На Спас на воде принято освящать и чинить колодцы, а купание в освященной воде смывает болезни и сглаз.

Что нельзя делать на Маковея:

устраивать шумных гулянок;

громко разговаривать;

заниматься уборкой дома;

браться за тяжелую работу;

ссориться и ругаться;

желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

поскольку на этот день приходится начало поста, существуют и запреты в еде: можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб.